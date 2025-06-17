Самолет в Индии экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе

Самолет рейса 6E 2706, вылетевший из аэропорта Кочи в 06:50 по московскому времени и направлявшийся в Дели, совершил экстренную посадку. Это произошло после того, как авиакомпания получила сообщение о заложенной бомбе на борту. В целях безопасности экипаж незамедлительно посадил воздушное судно в ближайшем аэропорту. После приземления все пассажиры были благополучно эвакуированы.