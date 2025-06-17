Самолет в Индии экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе

Авиалайнер индийской авиакомпании IndiGo был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Нагпура из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал India TV.
Самолет рейса 6E 2706, вылетевший из аэропорта Кочи в 06:50 по московскому времени и направлявшийся в Дели, совершил экстренную посадку. Это произошло после того, как авиакомпания получила сообщение о заложенной бомбе на борту. В целях безопасности экипаж незамедлительно посадил воздушное судно в ближайшем аэропорту. После приземления все пассажиры были благополучно эвакуированы.
Оперативно прибывшие на место экстренные службы незамедлительно приступили к тщательному обыску самолета. Воздушное судно было отбуксировано на изолированную стоянку для дальнейшей проверки. После случившегося в аэропорту были ужесточены меры безопасности, и по данному факту ведется активное расследование.