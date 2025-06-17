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Самолет в Индии экстренно приземлился из-за сообщения о бомбе

В Индии рейс 6E 2706 авиакомпании IndiGo, летевший из Кочи в Дели, был вынужден экстренно сесть в аэропорту Нагпура после анонимного сообщения о бомбе на борту.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Авиалайнер индийской авиакомпании IndiGo был вынужден совершить внеплановую посадку в аэропорту Нагпура из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал India TV.

Самолет рейса 6E 2706, вылетевший из аэропорта Кочи в 06:50 по московскому времени и направлявшийся в Дели, совершил экстренную посадку. Это произошло после того, как авиакомпания получила сообщение о заложенной бомбе на борту. В целях безопасности экипаж незамедлительно посадил воздушное судно в ближайшем аэропорту. После приземления все пассажиры были благополучно эвакуированы.

Оперативно прибывшие на место экстренные службы незамедлительно приступили к тщательному обыску самолета. Воздушное судно было отбуксировано на изолированную стоянку для дальнейшей проверки. После случившегося в аэропорту были ужесточены меры безопасности, и по данному факту ведется активное расследование.