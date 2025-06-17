В Красноярске бдительные сотрудники банка спасли бабушку от мошенников

Пенсионерка обратилась в банк для снятия 1,8 млн рублей со своего счета. Сотрудники финансовой организации обратили внимание на взволнованный вид клиентки и поинтересовались, для чего ей понадобились деньги. Пенсионерка ответила, что средства нужно снять, так как стало «тяжело каждый раз ходить в банк».