В Красноярске бдительные сотрудники банка спасли бабушку от мошенников

Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Пенсионерка обратилась в банк для снятия 1,8 млн рублей со своего счета. Сотрудники финансовой организации обратили внимание на взволнованный вид клиентки и поинтересовались, для чего ей понадобились деньги. Пенсионерка ответила, что средства нужно снять, так как стало «тяжело каждый раз ходить в банк».
В ходе беседы банковские работники поняли, что женщина действует по указанию мошенников, и вызвали полицейских. Выяснилось, что за несколько дней до этого пожилой красноярке на стационарный телефон позвонили неизвестные и под предлогом его замены выманили паспортные данные.
«Спустя пару дней с потерпевшей связался “юрист”. Злоумышленник рассказал пенсионерке, что ее данные стали известны аферистам. Собеседник убедил потерпевшую, что она может помочь изобличить преступников, для этого ей необходимо снять все сбережения и перевести их на “безопасный счет”», — сообщили правоохранители.
По факту покушения на мошенничество следователями полиции возбуждено уголовное дело.
Полицейские напоминают: будьте внимательнее к своим близким, общайтесь с ними чаще, уточняйте, кто и когда им звонил, рассказывайте о разных схемах обмана.