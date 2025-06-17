Мужчина выжил после удара молнии в Петриковском районе

С жалобами на слабость, озноб, ломоту в суставах и мышечные боли в конечностях сельчанина госпитализировали. У него были зафиксированы фигуры Лихтенберга (узоры, образующиеся при прохождении электрических разрядов), а также нарушение ритма сердца.