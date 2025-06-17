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Мужчина выжил после удара молнии в Петриковском районе

МИНСК, 17 июн — Sputnik. Более 70 коров погибли в начале мая в Петриковском районе после попадания молнии, под удар попал и животновод, об этом сообщили в пресс-служба Госкомитета судебных экспертиз.

Источник: ГКЭС

По данным ведомства, сельчанин следил за стадом, которое находилось на свободном выпасе вблизи фермы одного из сельхозпредприятий. Когда во второй половине дня началась гроза, он укрылся в деревянном вагончике.

В какой-то момент мужчина вышел, чтобы проверить скот. В этот момент в стадо ударила молния. Мужчина потерял сознание и очнулся уже после окончания дождя.

С жалобами на слабость, озноб, ломоту в суставах и мышечные боли в конечностях сельчанина госпитализировали. У него были зафиксированы фигуры Лихтенберга (узоры, образующиеся при прохождении электрических разрядов), а также нарушение ритма сердца.

В больнице он провел восемь дней.

Специалисты напоминают, что удар молнии — чрезвычайно опасное явление, которое может иметь самые разный исход.

Чтобы избежать несчастных случаев и сохранить здоровье, требуется соблюдение нескольких правил:

  • во время грозы необходимо находиться в закрытых помещениях — на открытой местности риск поражения молнией значительно больше,
  • если нет возможности попасть в укрытие, следует избегать открытых полей, лужаек, холмов и возвышенностей — молния чаще бьет в возвышенности и открытые участки,
  • нельзя прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями и использовать металлические предметы (зонты, велосипеды и др.), а также находиться в воде,
  • не рекомендуется пользоваться электрическими приборами.