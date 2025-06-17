Мужчина выжил после удара молнии в Петриковском районе

По данным ведомства, сельчанин следил за стадом, которое находилось на свободном выпасе вблизи фермы одного из сельхозпредприятий. Когда во второй половине дня началась гроза, он укрылся в деревянном вагончике.
В какой-то момент мужчина вышел, чтобы проверить скот. В этот момент в стадо ударила молния. Мужчина потерял сознание и очнулся уже после окончания дождя.
С жалобами на слабость, озноб, ломоту в суставах и мышечные боли в конечностях сельчанина госпитализировали. У него были зафиксированы фигуры Лихтенберга (узоры, образующиеся при прохождении электрических разрядов), а также нарушение ритма сердца.
В больнице он провел восемь дней.
Специалисты напоминают, что удар молнии — чрезвычайно опасное явление, которое может иметь самые разный исход.
Чтобы избежать несчастных случаев и сохранить здоровье, требуется соблюдение нескольких правил:
- во время грозы необходимо находиться в закрытых помещениях — на открытой местности риск поражения молнией значительно больше,
- если нет возможности попасть в укрытие, следует избегать открытых полей, лужаек, холмов и возвышенностей — молния чаще бьет в возвышенности и открытые участки,
- нельзя прятаться от грозы под одиноко стоящими деревьями и использовать металлические предметы (зонты, велосипеды и др.), а также находиться в воде,
- не рекомендуется пользоваться электрическими приборами.