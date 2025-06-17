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В Самарской области ФСБ задержала участника группировки по наркотрафику

В Самарской области прошли оперативные мероприятия по задержанию злоумышленников, поставляющих наркотики в регион.

В Самарской области прошли оперативные мероприятия по задержанию злоумышленников, поставляющих наркотики в регион. Подробности рассказали в региональном УФСБ.

Как стало известно, один из членов группировки был пойман в апреле этого года. При нем нашли более 700 граммов мефедрона, который планировался для реализации в Самаре.

В УФСБ возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.

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