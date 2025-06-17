Иран атаковал здание израильской разведки, утверждает Tasnim

«Здание “Моссада” в городе Герцлия подверглось ракетному обстрелу», — говорится в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС атаковали военные цели и объекты ядерной программы Ирана.
Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание 3», заявив, что наносит удары с помощью ракет и беспилотников по военным объектам Израиля, а также объектам, связанным с военной промышленностью.
Обмены ударами продолжаются уже несколько дней. По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, Тегеран будет отвечать на израильские атаки, пока Израиль их не остановит.
В Израиле заявили, что в результате иранских ударов более 20 человек погибли, около 600 пострадали. Иран сообщает о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.