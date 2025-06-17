20-летний парень за рулем «десятки» разбился насмерть в Башкирии

Вчера поздно вечером, 16 июня, в Абзелиловском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Согласно предварительным данным, на 11 километре дороги Аэропорт-Магнитогорск 20-летний местный житель без водительского удостоверения потерял контроль над автомобилем ВАЗ-2110, и в результате машина съехала в кювет. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, назначен комплекс необходимых экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося.