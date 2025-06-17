20-летний парень за рулем «десятки» разбился насмерть в Башкирии

Согласно предварительным данным, на 11 километре дороги Аэропорт-Магнитогорск 20-летний местный житель без водительского удостоверения потерял контроль над автомобилем ВАЗ-2110, и в результате машина съехала в кювет. К сожалению, водитель скончался на месте происшествия до прибытия медиков.