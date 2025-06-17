В Туруханском районе утонул 2-летний мальчик

После обращения в полицию были начаты поиски и возбуждено уголовное дело. На берегу реки Елогуй нашли обувь мальчика, а спустя сутки спасатели обнаружили в воде его тело. Сейчас точную причину смерти устанавливают эксперты. По предварительным данным, свидетельств насильственной смерти при осмотре не обнаружено.