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В Туруханском районе утонул 2-летний мальчик

В Красноярском крае следователи устанавливают обстоятельства гибели двухлетнего мальчика в Туруханском районе.

Источник: МЧС РФ

По данным следствия, мальчик жил в поселке Келлог с бабушкой и дедушкой. Утром 12 июня ребенок вышел на улицу и ушел в неизвестном направлении. Взрослые не сразу заметили его исчезновение.

После обращения в полицию были начаты поиски и возбуждено уголовное дело. На берегу реки Елогуй нашли обувь мальчика, а спустя сутки спасатели обнаружили в воде его тело. Сейчас точную причину смерти устанавливают эксперты. По предварительным данным, свидетельств насильственной смерти при осмотре не обнаружено.

«Продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках расследования будут проверены условия проживания и воспитания несовершеннолетнего, а также дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики», — рассказали в пресс-службе.