МВД ведёт проверку после инцидента с пермячкой, раненой в глаз на пробежке

Речь идёт о происшествии, которое случилось вечером 16 июня. Ранее жительница краевой столицы Светлана рассказала perm.aif.ru, что во время пробежки на улице Макаренко девушка почувствовала резкую боль в глазу и ощутила на своём лице кровь. Позже пермячку госпитализировали и провели ей операцию. Как оказалось, ей в глаз попала металлическая пуля.