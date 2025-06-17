МВД ведёт проверку после инцидента с пермячкой, раненой в глаз на пробежке

Проверка после инцидента с жительницей Перми, которая получила пулю в глаз на пробежке, проводится сотрудниками полиции, сообщили сайту perm.aif.ru в краевом ГУ МВД.
Речь идёт о происшествии, которое случилось вечером 16 июня. Ранее жительница краевой столицы Светлана рассказала perm.aif.ru, что во время пробежки на улице Макаренко девушка почувствовала резкую боль в глазу и ощутила на своём лице кровь. Позже пермячку госпитализировали и провели ей операцию. Как оказалось, ей в глаз попала металлическая пуля.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию об инциденте в ГУ МВД по Пермскому краю. В ведомстве подтвердили факт обращения девушки и рассказали, что после её заявления ведомство начало проверку.
«16 июня в отдел полиции Мотовилихинского района Перми поступило сообщение от местной жительницы 1995 г. р. о том, что неизвестный травмировал ей глаз. По данному факту проводится проверка», — рассказали perm.aif.ru в краевой полиции.
В краевом управлении МВД также сообщили, что сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Напомним, ранее пострадавшая девушка рассказала perm.aif.ru, что после инцидента ей помогли прохожие, которые вызвали скорую помощь для раненой пермячки. Сейчас девушка продолжает лечение в больнице. Подробности читайте в материале.