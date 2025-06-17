Хирург из Владивостока годами имитировал операции, заработав почти 6 млн рублей

Как сообщает Baza, 42-летний врач-травматолог Сергей Глущак, работавший в хирургическом отделении «Отделенческой клинической больницы на станции Владивосток», организовал мошенническую схему: он брал деньги за операции, которых фактически не существовало.
Согласно материалам следствия, с 2015 года врач убеждал пациентов в необходимости сложных операций на суставах, хотя медицинских показаний для них не было. Пациенты оплачивали услуги: часть средств проходила через кассу больницы, остальная передавалась лично Глущаку. После получения денег он лишь имитировал оперативное вмешательство: вводил наркоз, оставлял небольшие надрезы для создания видимости операции и объявлял ее завершенной.
Согласно данным следствия, всего за три года хирург совершил по меньшей мере 34 фиктивные операции. Суммарно пациенты передали ему более 5,7 миллиона рублей. Примечательно, что среди обманутых были и те, кто действительно нуждался в медицинском вмешательстве, но был лишен квалифицированной помощи.
Приговор врачу был вынесен летом 2024 года, однако прокуратура посчитала его слишком мягким и подала апелляцию. Апелляционный суд согласился с доводами обвинения и увеличил срок наказания: Сергей Глущак приговорен к 8 годам лишения свободы. Кроме того, ему запрещено заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет после освобождения.