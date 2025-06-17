Хирург из Владивостока годами имитировал операции, заработав почти 6 млн рублей

Согласно материалам следствия, с 2015 года врач убеждал пациентов в необходимости сложных операций на суставах, хотя медицинских показаний для них не было. Пациенты оплачивали услуги: часть средств проходила через кассу больницы, остальная передавалась лично Глущаку. После получения денег он лишь имитировал оперативное вмешательство: вводил наркоз, оставлял небольшие надрезы для создания видимости операции и объявлял ее завершенной.