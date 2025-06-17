В Новосибирске изъяли имущество экс-полицейского на 150 млн рублей

Новосибирский областной суд удовлетворил иск прокуратуры и постановил обратить в доход государства имущество бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД Владимира Вялкова. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Иск был подан на основании проверки, проведённой после возбуждения уголовного дела в отношении Вялкова по обвинению в получении взяток.
По данным надзорного органа, бывший полицейский приобрёл ряд объектов недвижимости и дорогостоящие автомобили на средства, легальность происхождения которых он не смог подтвердить. В перечень конфискованного имущества вошли земельные участки, жилые и нежилые помещения, эллинг на берегу Оби, а также автомобили премиум-класса.
Общая стоимость изъятого имущества оценивается примерно в 150 миллионов рублей.