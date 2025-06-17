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В Ляховичах девушка погибла от отравления угарным газом

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ляховичах девушка погибла от отравления угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в Госэнергогазнадзоре.

Источник: БЕЛТА

Несчастный случай произошел 9 июня в Ляховичах. От отравления угарным газом погибла 21-летняя девушка. Трагедия произошла из-за неправильной работы газового водонагревателя. По предварительной информации, работа электровентилятора, самовольно установленного в вентиляционном канале, при плотно закрытых окнах способствовала опрокидыванию тяги в дымовом канале. Из-за этого продукты сгорания газа попадали в помещения квартиры, создав тем самым опасную концентрацию угарного газа.

Техническое расследование причин несчастного случая проведет специальная комиссия, созданная решением местного исполнительного и распорядительного органа.

Госэнергогазнадзор напоминает, что соблюдение правил пользования газом в быту — обязательное требование для безаварийной и безопасной работы газового оборудования.