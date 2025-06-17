Омичка, которую сбили на «зебре», получила компенсацию в 80 тысяч рублей

Приставы пошли на жёсткие меры: запретили ему выезжать за границу и арестовали счета. Кроме того, пришлось доплатить ещё и исполнительский сбор за задержку выплаты. В итоге водитель всё-таки выплатил всю сумму пострадавшей в полном объёме.