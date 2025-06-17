Омичка, которую сбили на «зебре», получила компенсацию в 80 тысяч рублей

Судебные приставы добились выплаты компенсации пострадавшей в ДТП омичке. Женщина получила травмы, когда её сбил водитель на нерегулируемом пешеходном переходе.
Суд постановил, что виновник аварии должен выплатить пострадавшей 80 тысяч рублей за моральный вред. Однако мужчина не спешил платить.
Приставы пошли на жёсткие меры: запретили ему выезжать за границу и арестовали счета. Кроме того, пришлось доплатить ещё и исполнительский сбор за задержку выплаты. В итоге водитель всё-таки выплатил всю сумму пострадавшей в полном объёме.