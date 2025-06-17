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В омском лагере «Орлёнок», где детям стало плохо, нашли опаснейшую бактерию

Опасная продукция изъята из оборота.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Омской области

Специалисты Россельхознадзора обнаружили в детском лагере «Орленок» Калачинского района зараженное мясо птицы. В филе грудки цыпленка-бройлера выявлены опасные бактерии рода Salmonella.

Сальмонелла вызывает тяжелое инфекционное заболевание — сальмонеллез. Болезнь серьезно поражает желудочно-кишечный тракт и приводит к сильной интоксикации организма.

Все зараженное мясо изъято из оборота. В отношении производителя — индивидуального предпринимателя Вахний А. И. — начато административное расследование. Ведется процесс отзыва декларации на продукцию, а министерствам направлены уведомления о расторжении госконтрактов.

Напомним, что в детском оздоровительном лагере «Орленок», расположенном в Калачинском районе Омской области, произошла вспышка заболевания среди воспитанников. 11 детей в возрасте от 7 до 14 лет были госпитализированы в инфекционную больницу.