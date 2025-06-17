Находится в реанимации: уфимец получил тяжелейшие ожоги в банковском отделении

Сегодня, 17 июня, в Уфе произошел шокирующий инцидент — на улице Менделеева мужчина пострадал от ожогов в помещении банка. Как сообщают очевидцы, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.
Пострадавшего с тяжелыми ожогами доставили в медицинское учреждение. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Министерства здравоохранения Башкирии, сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое — он находится в реанимационном отделении.
Причины случившегося выясняются.
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