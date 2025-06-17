Московский адвокат убил и кремировал знакомого, присвоив более 5 миллионов рублей

Московский адвокат Сергей Зуев арестован по обвинению в убийстве знакомого, сожжении его тела и последующем мошенничестве с имуществом жертвы. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу Москве. Помимо убийства, Зуеву и его сообщникам также инкриминируется мошенничество в особо крупном размере и укрывательство особо тяжких преступлений.
По версии следствия, не позднее 20 октября 2024 года, в загородном доме в Солнечногорском районе Подмосковья, Сергей Зуев вступил в конфликт со своим знакомым из-за разногласий о продаже имущества. В ходе спора адвокат нанес потерпевшему не менее трех колото-резаных ранений в область сердца, от которых тот скончался на месте.
Чтобы скрыть следы преступления, Зуев с приятелем положили тело в автомобиль. По его словам, приятель не знал об убийстве. Позже они приехали на ферму принадлежащую Зуеву, где останки сожгли в кремационной печи.
После этого Зуев привлек еще одного сообщника, чтобы незаконно продать имущество убитого на сумму свыше 5 миллионов рублей.
Расследование началось после того, как в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении мужчины в столице. Следователи детально восстановили маршрут передвижения потерпевшего по дням исчезновения, изучили записи с камер видеонаблюдения и допросили ряд свидетелей.
В результате скоординированных действий следователей столичного СК и оперативных сотрудников, все фигуранты уголовного дела были установлены и задержаны. Им предъявлены обвинения, и они заключены под стражу.