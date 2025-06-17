Московский адвокат убил и кремировал знакомого, присвоив более 5 миллионов рублей

В Подмосковье московский адвокат Сергей Зуев в ходе имущественного спора нанес своему знакомому три смертельных удара ножом в сердце. Не остановившись на этом, он вместе с сообщниками вывез тело на ферму и сжег его в кремационной печи. Помимо убийства, им также инкриминируется мошенничество: злоумышленники продали имущество жертвы, выручив более 5 миллионов рублей. Все причастные к преступлению задержаны.