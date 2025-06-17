64-летняя пенсионерка из Иркутского района перевела аферистам 700 тысяч рублей

В Иркутском районе 64-летняя женщина перевела мошенникам своим сбережения в размере 700 тысяч рублей. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, пенсионерке несколько раз звонили якобы сотрудники банка и правоохранительных органов.
— Они убедили женщину перевести на расчетный счет деньги под предлогом обезопасить сбережения, — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В ходе расследования владельцем этого счета оказался житель Республики Марий Эл. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура направила в Советский районный суд Республики иск с требованием взыскать с афериста похищенные деньги и проценты. Общая сумма составила более 845 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует выплату денежных средств.