64-летняя пенсионерка из Иркутского района перевела аферистам 700 тысяч рублей

В ходе расследования владельцем этого счета оказался житель Республики Марий Эл. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Прокуратура направила в Советский районный суд Республики иск с требованием взыскать с афериста похищенные деньги и проценты. Общая сумма составила более 845 тысяч рублей. Прокуратура проконтролирует выплату денежных средств.