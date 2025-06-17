Врачи спасли трёхлетнего ребёнка, попавшего под комбайн

По словам родителей, ребёнок по неосторожности попал под режущий механизм зерноуборочного комбайна. Этот несчастный случай привёл к тяжёлым травмам обеих рук: переломам костей и сильному размозжению мягких тканей в области предплечий.
На момент поступления ребёнок находился в состоянии тяжёлого травматического шока. Ему экстренно была проведена операция. Медики смогли восстановить кости и повреждённые мышцы правой руки, но, к сожалению, левая рука была повреждена настолько сильно, что её нижнюю треть пришлось ампутировать.
Операция завершилась успешно, ребёнок был спасён. О его текущем состоянии пока не сообщается.