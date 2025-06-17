В Самарской области 12-летний мальчик пострадал в ДТП с грузовиками

По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 32-летний водитель Volvo. Он, двигаясь со стороны Большой Черниговки в направлении Самары, нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в Scania. Большегруз ехал во встречном направлении. Автомобиль Volvo по инерции продолжил движение и врезался в Priora, после чего они вылетели в кювет.