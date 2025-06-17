В Самарской области 12-летний мальчик пострадал в ДТП с грузовиками

Ночью в Волжском районе произошло серьезное ДТП. На 62 км трассы Самара — Большая Черниговка — граница с Казахстаном столкнулись три автомобиля: Volvo, Scania и Lada Priora. Не обошлось без пострадавших, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал 32-летний водитель Volvo. Он, двигаясь со стороны Большой Черниговки в направлении Самары, нарушил правила расположения ТС на проезжей части и врезался в Scania. Большегруз ехал во встречном направлении. Автомобиль Volvo по инерции продолжил движение и врезался в Priora, после чего они вылетели в кювет.
В результате ДТП пострадал один человек — 12-летний пассажир отечественной легковушки. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.