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Прикамец осужден за серию хищений из сетевых магазинов

Кудымкарский городской суд вынес приговор местному жителю 1977 года рождения.

Источник: РИА "Новости"

Мужчина признан виновным в трех преступлениях, квалифицируемых как мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений от представителей крупной торговой сети о кражах из магазинов. Правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Это был ранее неоднократно судимый и подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение 48-летний мужчина.

Выяснилось, что с августа по сентябрь прошлого года фигурант совершил серию хищений товаров из магазинов. То, что понравилось, он прятал в одежде и выходил из магазина, не оплачивая покупки. Злоумышленник похитил из разных торговых точек несколько дезодорантов, шампунь, кондиционер для волос, кофе и алкоголь. Ущерб составил около двух тысяч рублей.

Выяснилось, что мужчина совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Суд учел неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору и назначил виновному два года в исправительной колонии строгого режима.