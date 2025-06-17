Прикамец осужден за серию хищений из сетевых магазинов

Выяснилось, что с августа по сентябрь прошлого года фигурант совершил серию хищений товаров из магазинов. То, что понравилось, он прятал в одежде и выходил из магазина, не оплачивая покупки. Злоумышленник похитил из разных торговых точек несколько дезодорантов, шампунь, кондиционер для волос, кофе и алкоголь. Ущерб составил около двух тысяч рублей.