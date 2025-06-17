Прикамец осужден за серию хищений из сетевых магазинов

Мужчина признан виновным в трех преступлениях, квалифицируемых как мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В дежурную часть полиции поступило несколько заявлений от представителей крупной торговой сети о кражах из магазинов. Правоохранители установили личность предполагаемого виновника и задержали его. Это был ранее неоднократно судимый и подвергнутый административному наказанию за мелкое хищение 48-летний мужчина.
Выяснилось, что с августа по сентябрь прошлого года фигурант совершил серию хищений товаров из магазинов. То, что понравилось, он прятал в одежде и выходил из магазина, не оплачивая покупки. Злоумышленник похитил из разных торговых точек несколько дезодорантов, шампунь, кондиционер для волос, кофе и алкоголь. Ущерб составил около двух тысяч рублей.
Выяснилось, что мужчина совершал преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Суд учел неотбытую часть наказания по ранее вынесенному приговору и назначил виновному два года в исправительной колонии строгого режима.