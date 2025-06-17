В Канске студентка, родившая в туалете общежития, утопила новорожденную дочь

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у девушки нет психических расстройств, и она осознавала свои действия. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде. За убийство новорожденного ей грозит до пяти лет лишения свободы.