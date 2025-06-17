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В Канске студентка, родившая в туалете общежития, утопила новорожденную дочь

В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней студентки, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка.

В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летней студентки, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка.

Следственный комитет России по Красноярскому краю установил, что 23 февраля 2025 года девушка, находясь на 38-й неделе беременности, родила в туалете общежития.

По данным следствия, после рождения она оставила девочку в унитазе, и малышка захлебнулась. Затем обвиняемая поместила тело в пакет и выбросила в мусор. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ребенок родился живым, а причиной смерти стало утопление.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у девушки нет психических расстройств, и она осознавала свои действия. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде. За убийство новорожденного ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее рассказывали, что мать из Канска, убившая троих детей топором, направлена на психиатрическую экспертизу в Москву.