Мошенники обманули иностранного студента в Самаре

Студент, несмотря на свои знания о мошенничестве, растерялся от неожиданности и выполнил все указания афериста. Только спустя несколько часов, успокоившись, он понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Важно помнить, что официальные организации никогда не просят переводить деньги через СБП и не звонят с подобными предложениями. Если вам поступает такое сообщение, немедленно прекратите общение и свяжитесь с организацией по официальному номеру. Не поддавайтесь на провокации мошенников, какими бы убедительными они ни казались. Сохраняйте спокойствие и помните: перевод денег незнакомым людям под любым предлогом — это признак мошенничества. Будьте бдительны и не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом!