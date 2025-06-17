44-летний тольяттинец до смерти избил 67-летнего мужчину и лишился свободы

Это случилось в Автозаводском районе города. Пострадавший скончался через 3 дня после инцидента, сообщили в областной прокуратуре.
44-летний горожанин с несовершеннолетним сыном находились около магазина на улице Революционной, 40а. Там поругался с 67-летним мужчиной. Тот его оскорбил. Ответил несколькими ударами. Нанес смертельные травмы.
На тольяттинца завели уголовное дело. Суд лишил местного свободы на 7 лет. Это время проведет в исправительной колонии строгого режима. А под Самарой 50-летняя женщина избила 90-летнюю бабушку и украла 100 тыс. рублей.
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