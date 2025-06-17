Иностранка пыталась провезти через волгоградскую таможню 40 кг волос на 4,3 млн рублей

Волгоградские таможенники перехватили необычный груз: в чемоданах 37-летней иностранки, прилетевшей из Объединенных Арабских Эмиратов, они обнаружили более 40 килограммов натуральных человеческих волос. Стоимость этой партии эксперты оценили в 4,3 миллиона рублей, сообщает ФТС.
Женщина, пытаясь избежать досмотра, выбрала «зеленый» коридор. Однако инспекторы всё же остановили ее и при проверке багажа нашли в двух чемоданах более 200 связок длинных волос разных оттенков.
На вопрос таможенников пассажирка ответила, что везла волосы по заказу для салона красоты, где их должны были использовать для наращивания. Она также утверждала, что не знала о правилах декларирования такого товара.
Теперь в отношении гражданки возбуждено дело об административном правонарушении за недекларирование товаров.