Ричмонд
+21°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии проверили состояние 12 из 34 Boeing 787 компании Air India

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 июня. /ТАСС/. Специалисты по поручению правительства Индии проверили техническое состояние 12 из 34 находящихся в парке авиакомпании Air India самолетов Boeing 787 Dreamliner и не выявили никаких проблем. Об этом сообщил государственный министр гражданской авиации страны Мурлидхар Мохол.

Источник: AP 2024

«В общей сложности Air India эксплуатирует 34 самолета Dreamliner. Были даны распоряжения осмотреть и оценить все 34 лайнера. Из них 10−12 машин проверены на данный момент, и никаких проблем пока не обнаружено», — сказал он.

На вопрос о статусе расследования авиакатастрофы 12 июня в Ахмедабаде Мохол сказал, что оно продолжается. «Предстоит изучить несколько мелких деталей. Многое станет известно после исследования черного ящика. Отчет будет представлен в течение трех месяцев», — отметил он.

Сообщается, что эксперты изучают все возможные причины крушения, включая потерю тяги в обоих двигателях самолета, столкновение с птицами или потенциальную проблему с закрылками.