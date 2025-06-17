В Индии проверили состояние 12 из 34 Boeing 787 компании Air India

«В общей сложности Air India эксплуатирует 34 самолета Dreamliner. Были даны распоряжения осмотреть и оценить все 34 лайнера. Из них 10−12 машин проверены на данный момент, и никаких проблем пока не обнаружено», — сказал он.
На вопрос о статусе расследования авиакатастрофы 12 июня в Ахмедабаде Мохол сказал, что оно продолжается. «Предстоит изучить несколько мелких деталей. Многое станет известно после исследования черного ящика. Отчет будет представлен в течение трех месяцев», — отметил он.
Сообщается, что эксперты изучают все возможные причины крушения, включая потерю тяги в обоих двигателях самолета, столкновение с птицами или потенциальную проблему с закрылками.