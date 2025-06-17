Эвакуировали 650 человек: в двух уфимских торговых центрах сработала пожарная сигнализация

Аналогичный случай произошел в ТРЦ «Семья», где сработала сигнализация в электрощитовой на втором этаже. Администрация центра эвакуировала 150 посетителей, среди которых было 40 детей. Как и в первом случае, возгорание не подтвердилось, все силы МЧС получили отбой.