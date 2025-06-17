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Эвакуировали 650 человек: в двух уфимских торговых центрах сработала пожарная сигнализация

В Уфе ТЦ «Мир» и ТРЦ «Семья» эвакуировали из-за пожарной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 17 июня, в Уфе произошли два инцидента, связанных с срабатыванием пожарной сигнализации в крупных торговых центрах. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

В ТЦ «Мир» сигнализация активировалась на первом этаже во время ремонтных работ в помещении МФЦ. Было эвакуировано около 500 человек, включая 300 детей. Прибывшие спасатели не обнаружили признаков возгорания, пострадавших нет.

Аналогичный случай произошел в ТРЦ «Семья», где сработала сигнализация в электрощитовой на втором этаже. Администрация центра эвакуировала 150 посетителей, среди которых было 40 детей. Как и в первом случае, возгорание не подтвердилось, все силы МЧС получили отбой.

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