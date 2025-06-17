Суд приговорил экс-мэра Дегтярска Пильникова к 10 годам за взятки

По версии гособвинения, Вадим Пильников получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина и учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова. По версии следствия, заместитель Вадима Пильникова Андрей Ильин с 2022 года передал Вадиму Пильникову «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Помимо этого Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.