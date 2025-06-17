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Глава СК взял на контроль дело о падении ветки на ребенка в Нижнем Новгороде

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Источник: РИА "Новости"

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о падении ветки на восьмилетнюю девочку в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, инцидент произошел возле Александровского сада. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Александр Бастрыкин поручил руководителю нижегородского управления ведомства Айрату Ахметшину предоставить доклад о ходе расследования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.