Поссорилась с парнем? Тело пропавшей в Перми студентки нашли в реке Каме

В начале апреля 2025 года в Перми пропала первокурсница одного из колледжей. Предположительно, после ссоры с молодым человеком девушка ушла в сторону Коммунального моста. Студентку искали волонтёры и полиция, а местных жителей просили просмотреть записи автомобильных регистраторов. Но найти студентку так и не удалось. Спустя 2,5 месяца из Камы вытащили тело человека, а родственники пропавшей опознали в нём свою сестру и дочь. Что случилось с девушкой и почему она оказалась в реке, читайте в материале сайта perm.aif.ru.