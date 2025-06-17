Поссорилась с парнем? Тело пропавшей в Перми студентки нашли в реке Каме

В начале апреля 2025 года в Перми пропала первокурсница одного из колледжей. Предположительно, после ссоры с молодым человеком девушка ушла в сторону Коммунального моста. Студентку искали волонтёры и полиция, а местных жителей просили просмотреть записи автомобильных регистраторов. Но найти студентку так и не удалось. Спустя 2,5 месяца из Камы вытащили тело человека, а родственники пропавшей опознали в нём свою сестру и дочь. Что случилось с девушкой и почему она оказалась в реке, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Вышла из дома и пропала.
4 апреля в поисковых отрядах появилась ориентировка 17-летней девушки Юлии (имя изм. — прим. редакции). Волонтёры сообщили, что студентка Пермского колледжа предпринимательства и сервиса вышла из общежития вечером 2 апреля.
Видеокамеры зафиксировали, как Юлия уходила в сторону остановки «Обвинская». После этого о местонахождении девушки ничего не было известно. По транзакциям банковской карты удалось выяснить только то, что она села в автобус, а потом совершила покупку в сетевом кафе.
Сестра девушки Карина увидела в телефоне Юлии переписку с неким молодым человеком. Пара ругалась, и девушка сказала, что пойдёт на мост.
После новой информации волонтёры попросили у пермяков, которые вечером 2 апреля проезжали по Коммунальному мосту, проверить видеорегистраторы. Но пролить свет на исчезновение студентки так и не удалось. Родственники пропавшей до последнего надеялись, что Юлия всё-таки жива.
Нашли обезглавленной?
10 июня на набережной Закамска к берегу прибило тело человека. Спасатели, прибывшие на место, достали его из воды. Некоторые очевидцы сообщили, что девушка была обезглавлена.
Но в СУ СКР по Пермскому краю эту информацию опровергли, а также рассказали сайту perm.aif.ru, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер, а наступила в результате утопления.
Тогда же некоторые жители региона в комментариях предположили, что это могла быть та самая студентка, которая пропала в начале апреля.
Позже родственники девушки подтвердили порталу 59.RU, что опознали тело Юлии, вытащенное из Камы.
Похоронят в родной деревне.
Семья погибшей девушки родом из деревни Скобелевка в Пермском округе. Сначала в краевую столицу переехала учиться старшая сестра Карина. А в 2024 году после поступления перебралась и Юлия. Мама девочек тоже живёт в Перми. В деревне осталась жить только бабушка Юлии и Карины.
Тем не менее, похоронить девушку решили в месте, где она родилась. О дате и месте Карина сообщила в своих социальных сетях. Церемония прощания пройдёт 18 июня в 13:00 в деревне Скобелевка.
«Я и моя семья искренне благодарит вас за неоценимую и своевременную помощь! Огромнейшее спасибо за отзывчивость и неравнодушие!» — написала девушка на своей странице во «Вконтакте».
Напомним, 10 июня из воды также вытащили тело 18-летнего юноши. Молодой человек отдыхал с семьёй у посёлка Огурдино на берегу Камы. Катаясь на сап-борде, он не удержался и упал в воду.