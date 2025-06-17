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Калининградец готовил бутерброды и ножом ударил жену

Женщина сама была вынуждена вызвать скорую помощь.

В Калининграде ссора супругов закончилась поножовщиной. Женщина получила удар в спину, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент случился в Ленинградском районе на кухне одного из домов. Полицейские выяснили, что супруги выпивали и повздорили. Момент мужчина готовил бутерброды, а его жена стояла к нему спиной. В какой-то момент горожанин ударил супругу ножом в спину.

Бригаду скорой помощи 54-летняя пострадавшая вызвала сама, ее доставили в хирургическое отделение.

Агрессор же стал фигурантом уголовного дела.