Калининградец готовил бутерброды и ножом ударил жену

Инцидент случился в Ленинградском районе на кухне одного из домов. Полицейские выяснили, что супруги выпивали и повздорили. Момент мужчина готовил бутерброды, а его жена стояла к нему спиной. В какой-то момент горожанин ударил супругу ножом в спину.