Ущерб Br168 тыс. В Гродненской области случился лесной пожар из-за сигареты

Согласно материалам дела, 13 мая 2025 года в лесу недалеко от деревни Бояры Слонимского района произошел пожар. Установлено, что в момент пожара в лесу был введен запрет на его посещение.
По данным следствия, накануне в лесном массиве трое работников индивидуального предпринимателя занимались валкой леса по договору. При этом один из мужчин, 44-летний помощник вальщика, рассказал, что курил и бросал окурки на землю, добавив, что мог выбросить непотушенный.
Пожарно-техническая экспертизы установила, что причиной пожара стал занесенный источник огня, которым, в частности, могло быть тлеющее табачное изделие или горящая спичка. При этом очаг возгорания находился в месте с выжженной растительностью, где осуществляли заготовку леса работники.
Сумма ущерба, причиненного ГЛХУ «Слонимский лесхоз», составила Br168 тыс.
Слонимским районным отделом Следственного комитета в отношении помощника вальщика леса возбуждено уголовное дело.