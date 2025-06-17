Ущерб Br168 тыс. В Гродненской области случился лесной пожар из-за сигареты

По данным следствия, накануне в лесном массиве трое работников индивидуального предпринимателя занимались валкой леса по договору. При этом один из мужчин, 44-летний помощник вальщика, рассказал, что курил и бросал окурки на землю, добавив, что мог выбросить непотушенный.