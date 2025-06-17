Бизнесмен из Уфы отделался «условкой» за аферу на 5,5 млн рублей

По данным ведомства, с октября 2020 по апрель 2023 года мужчина, занимаясь отбором проб воды для теплоснабжающей организации, вместо реальных лабораторных исследований использовал поддельные документы. За этот период он приобрел более двух тысяч фальсифицированных протоколов испытаний, незаконно получив свыше 5,5 миллионов рублей.