Бизнесмен из Уфы отделался «условкой» за аферу на 5,5 млн рублей

Советский районный суд Уфы вынес приговор местному предпринимателю. Его, как сообщает пресс-служба прокуратуры, признали виновным в крупном мошенничестве при оказании услуг по контролю качества горячего водоснабжения.
По данным ведомства, с октября 2020 по апрель 2023 года мужчина, занимаясь отбором проб воды для теплоснабжающей организации, вместо реальных лабораторных исследований использовал поддельные документы. За этот период он приобрел более двух тысяч фальсифицированных протоколов испытаний, незаконно получив свыше 5,5 миллионов рублей.
Суд назначил мошеннику четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, по иску прокуратуры с подсудимого взыскали весь причиненный ущерб в полном объеме.
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