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Тело пропавшего двое суток назад парня нашли в реке в Павлодаре

Павлодар. 17 июня. КазТАГ — Тело пропавшего двое суток назад парня нашли в реке в Павлодаре, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«16 июня в 18.30 на реке Усолка в Павлодаре спасатели во время патрулирования акватории вблизи автомобильного моста обнаружили и извлекли тело молодого человека 2002 года рождения. Парень находился в розыске», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области во вторник.

В ведомстве добавили, что тело передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных мероприятий.

О пропавшем парне ранее в своем Instagram аккаунте сообщили волонтеры поискового отряда VITA. По их информации, молодой человек вышел из дома по улице Каирбаева, 82 в неизвестном направлении.