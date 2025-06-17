Тело пропавшего двое суток назад парня нашли в реке в Павлодаре

«16 июня в 18.30 на реке Усолка в Павлодаре спасатели во время патрулирования акватории вблизи автомобильного моста обнаружили и извлекли тело молодого человека 2002 года рождения. Парень находился в розыске», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области во вторник.
В ведомстве добавили, что тело передали сотрудникам полиции для дальнейших следственных мероприятий.
О пропавшем парне ранее в своем Instagram аккаунте сообщили волонтеры поискового отряда VITA. По их информации, молодой человек вышел из дома по улице Каирбаева, 82 в неизвестном направлении.