Тело пропавшего двое суток назад парня нашли в реке в Павлодаре

«16 июня в 18.30 на реке Усолка в Павлодаре спасатели во время патрулирования акватории вблизи автомобильного моста обнаружили и извлекли тело молодого человека 2002 года рождения. Парень находился в розыске», — сообщили в департаменте по ЧС Павлодарской области во вторник.