В Иркутской области 7-летний мальчик раскладывал камни на рельсах

В Иркутской области на станции Черемхово 7-летний мальчик играл на железнодорожных путях и раскладывал камни на рельсы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники установили, что ребенок проживает в поселке Кутулик, но на станции находился без взрослых.