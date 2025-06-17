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В Иркутской области 7-летний мальчик раскладывал камни на рельсах

Родителей нарушителя привлекли к административной ответственности.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области на станции Черемхово 7-летний мальчик играл на железнодорожных путях и раскладывал камни на рельсы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, сотрудники установили, что ребенок проживает в поселке Кутулик, но на станции находился без взрослых.

— По словам мальчика, ему было интересно, что произойдет, если поезд поедет по камням. О несовершеннолетнем нарушителе в полицию сообщил машинист грузового поезда, который следовал рядом, — уточнили в полиции.

Инспекторы провели беседу с мальчиком и его родителями. Их привлекли к административной ответственности по статье «неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области уменьшилось количество семей, нуждающихся в жилье.