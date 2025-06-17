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В Сызрани мужчины избили прохожего и скрылись, возбуждено уголовное дело

Это случилось 7 июня. Все началось со словесного конфликта.

Это случилось 7 июня. Все началось со словесного конфликта, объяснили в областном Следкоме.

Правоохранители уточнили: на одной из улиц города несколько мужчин решили вопрос кулаками. После драки пострадавшему потребовалась госпитализация. Горожане вызвали медиков.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с насилием либо угрозой его применения. Стражи порядка продолжают выяснять детали произошедшего. Также организовали судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщали, что 44-летний тольяттинец до смерти избил 67-летнего мужчину и лишился свободы.

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