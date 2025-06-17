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Fars: Иран уничтожил израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия

В последние два дня Иран провел ряд успешных атак на военные объекты Израиля, неожиданно нанеся противнику серьезный ущерб.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Иранское агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что в понедельник в ходе ударов Ирана по Израилю была уничтожена израильская система противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Как утверждает источник, Иран для ее ликвидации применил беспилотник-невидимку.

Кроме того, телеканал SNN во вторник передает, что Иран успешно атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. По данным канала, КСИР баллистическими ракетами поразил два объекта в Герцлии, включая лагерь Даян, где находится школа военной разведки Израиля и штаб-квартира «Моссада».

В Израиле, как пишет Tasnim, ввели строгий запрет на съемку последствий иранских ударов по стране. Во вторник стало известно, что за нарушение запрета были арестованы несколько человек.