Fars: Иран уничтожил израильскую систему ПВО дальнего радиуса действия

Кроме того, телеканал SNN во вторник передает, что Иран успешно атаковал логистический центр военной разведки Израиля в районе базы «Глилот» в пригороде Тель-Авива. По данным канала, КСИР баллистическими ракетами поразил два объекта в Герцлии, включая лагерь Даян, где находится школа военной разведки Израиля и штаб-квартира «Моссада».