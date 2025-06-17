Новый вирус SuperCard: как мошенники крадут деньги при бесконтактной оплате

— Программа перехватывает данные, например, когда вы прикладываете телефон к терминалу для оплаты покупки или к банкомату, чтобы снять деньги. Дальше эта программа в реальном времени передает данные с телефона жертвы на устройство мошенника. После этого преступник сможет на удаленном расстоянии снять деньги со счета жертвы и перевести их на свой счет, — рассказал «Вечерней Москве» бизнес-консультант по информационной безопасности IT-компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.