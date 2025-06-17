В Башкирии стал дорожать черный чай

В Башкирии вновь подорожали продукты. Об актуальных ценах рассказали республиканские статистики, проанализировавшие динамку за минувшую неделю. Согласно свежим данным Башстата, с 2 по 9 июня заметно прибавили в стоимости чай, творог и детское питание.
Так, килограмм черного байхового чая теперь обходится в 1262 рубля (+1,24%). Творог вырос в цене до 429 рублей за килограмм (+0,85%), а детские смеси теперь стоят 1172 рубля (+0,76%).
Небольшой, но ощутимый рост за неделю показали яблоки — 145 ₽/кг (+0,65%), молоко — 88 ₽/литр (+0,63%), сосиски и сардельки — 522 ₽/кг (+0,62%), сыры — 886 ₽/кг (+0,48%).
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