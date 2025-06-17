Суд зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-начальника угрозыска Колесникова

Как ранее писал «Ъ-СПб», конфликт развернулся летом 2012 года, когда Викторов в ходе аудита выяснил, что НОУ ВПО «Институт экономики и сервиса» и НП «Сервис», связанные с сыном бывшего ректора Соловьевым, причинили образовательному учреждению ущерб в размере более 1 млрд рублей. В сентябре того же года во Всеволожске Викторова застрелили неизвестные.