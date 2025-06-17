Выпускница сельской школы в Башкирии стала двухсотбалльницей на ЕГЭ

Выпускница сельской школы в Белорецком районе Башкирии Арина Черепенькина стала пока единственной двухсотбалльницей в республике. Одиннадцатиклассница из маленького села Кага набрала максимальные баллы сразу по двум предметам: по химии и русскому языку. Об истории успеха Арины рассказал глава района Азат Хакимов.
Девушка призналась, что справиться с волнением на экзаменах ей помог опыт участия в олимпиадах. В этом году она стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, что стало отличной тренировкой перед ЕГЭ.
Арина также поблагодарила своих учителей, которые поддерживали ее на протяжении всего обучения. Особенно она отмечает первую учительницу Валентину Исмагилову, которая привила ей любовь к знаниям, а также педагогов по химии и русскому языку — Светлану Кононову и Любовь Мельникову. Их уроки стали для нее не просто школьными предметами, а увлечением, которое помогло добиться таких высоких результатов, говорит она.
Но Арина не только отличница. Она окончила музыкальную школу, увлекается живописью, и эти занятия помогали ей переключаться и отдыхать от интенсивной учебы.
— Последние два года она целенаправленно готовилась к экзаменам, ведь ее мечта — поступить в медицинский университет и стать врачом, — рассказал глава района Азат Хакимов.
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