Выпускница сельской школы в Башкирии стала двухсотбалльницей на ЕГЭ

Арина также поблагодарила своих учителей, которые поддерживали ее на протяжении всего обучения. Особенно она отмечает первую учительницу Валентину Исмагилову, которая привила ей любовь к знаниям, а также педагогов по химии и русскому языку — Светлану Кононову и Любовь Мельникову. Их уроки стали для нее не просто школьными предметами, а увлечением, которое помогло добиться таких высоких результатов, говорит она.