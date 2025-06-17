Москвича ограбили на 300 тысяч рублей, когда он пытался внести деньги в банкомат

Дождавшись, пока тот выйдет на улицу, злоумышленники подъехали к нему на автомобиле. Один из них потребовал отдать деньги, угрожая физической расправой. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал им 300 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись.