Москвича ограбили на 300 тысяч рублей, когда он пытался внести деньги в банкомат

На западе Москвы полиция задержала 18-летнего подозреваемого в ограблении у банкомата. Пострадавшим оказался 22-летний москвич, который потерял 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД.
Ограбление случилось у одного из магазинов на Можайском шоссе. По данным полиции, двое мужчин заметили молодого человека, который пытался внести крупную сумму наличных через банкомат, но столкнулся с трудностями.
Дождавшись, пока тот выйдет на улицу, злоумышленники подъехали к нему на автомобиле. Один из них потребовал отдать деньги, угрожая физической расправой. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, передал им 300 тысяч рублей. После этого нападавшие скрылись.
Пострадавший сразу обратился в полицию. Благодаря быстрым действиям сотрудников уголовного розыска личность одного из грабителей была установлена. Его задержали на Ярцевской улице менее чем через 24 часа после преступления.
Выяснилось, что подозреваемый успел потратить похищенные деньги на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемому избрали заключение под стражу.