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«Ребенок госпитализирован». В Могилеве Volkswagen сбил ребенка во дворе жилого дома рядом с машиной скорой помощи

В Могилеве 10-летний ребенок попал под колеса машины рядом со скорой помощью.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве десятилетний мальчик попал под колеса машины, сообщил телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД могоблисполкома.

Несчастный случай на дороге произошел в областном центре на бульваре Юбилейном. Так, 29-летний водитель «Фольксвагена», проезжая во дворе жилого дома, совершил наезд на школьника, который вышел из-за стоявшего автомобиля.

На видео, опубликованном правоохранителями, видно, что мальчик вышел из-за припаркованной кареты скорой помощи.

В ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Проводится проверка.

А еще в Минском районе Tesla насмерть сбила трех лосей, выбежавших на дорогу.

Тем временем Белстат сказал, что реальные доходы белорусов выросли на 10,8%.