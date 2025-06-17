«Ребенок госпитализирован». В Могилеве Volkswagen сбил ребенка во дворе жилого дома рядом с машиной скорой помощи

В Могилеве десятилетний мальчик попал под колеса машины, сообщил телеграм-канал «Милиция Могилевщины» УВД могоблисполкома.
Несчастный случай на дороге произошел в областном центре на бульваре Юбилейном. Так, 29-летний водитель «Фольксвагена», проезжая во дворе жилого дома, совершил наезд на школьника, который вышел из-за стоявшего автомобиля.
На видео, опубликованном правоохранителями, видно, что мальчик вышел из-за припаркованной кареты скорой помощи.
В ДТП мальчик получил травмы и был госпитализирован.
Проводится проверка.
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