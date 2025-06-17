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Иран выпустил 400 ракет и сотни БПЛА по Израилю, заявил офис Нетаньяху

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Около 400 ракет и сотни БПЛА были выпущены Ираном по Израилю с начала военных действий между государствами, сообщил во вторник офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Источник: AP 2024

«С момента начала (военных) действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет и сотни БПЛА», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно опубликованным данным, более 2,7 тысячи граждан Израиля были эвакуированы из своих домов из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».

Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.

В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,8 тысячи пострадавших.

Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.