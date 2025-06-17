В Омской области прокуратура вернула похищенные мошенниками деньги пенсионерке

Тарская межрайонная прокуратура Омской области защитила права 67-летней местной жительницы, которая стала жертвой мошенников. Благодаря вмешательству надзорного органа женщина сможет вернуть свои средства, украденные с помощью обмана.
Согласно материалам дела, в июне 2024 года пенсионерка получила звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка. Злоумышленник сообщил о якобы подозрительных операциях на ее счете и предложил перевести деньги на «безопасный счет» для их сохранности. Поверив ложной информации, женщина перечислила более 256 тысяч рублей.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. В ходе расследования правоохранители установили личность владелицы счета, куда поступили похищенные средства. Ею оказалась 35-летняя жительница Выборгского района Санкт-Петербурга. По ее словам, она переводила деньги на другие счета за небольшое вознаграждение, не задумываясь о происхождении средств.
Для защиты прав потерпевшей прокуратура обратилась в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга с исковым заявлением о взыскании с женщины неосновательного обогащения. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме, обязав ответчицу вернуть денежные средства.
«После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение», — отметили в ведомстве.
Чтобы избежать обмана с помощью мошеннических схем, эксперты рекомендуют не сообщать личные данные по телефону, не переводить деньги на непроверенные счета и всегда консультироваться с официальными представителями банков лично или через горячую линию.
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