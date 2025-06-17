В Омской области прокуратура вернула похищенные мошенниками деньги пенсионерке

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество. В ходе расследования правоохранители установили личность владелицы счета, куда поступили похищенные средства. Ею оказалась 35-летняя жительница Выборгского района Санкт-Петербурга. По ее словам, она переводила деньги на другие счета за небольшое вознаграждение, не задумываясь о происхождении средств.