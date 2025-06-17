«Запустили схему издевательств». СК предупредил об уловке мошенников, натравливающих белорусов друг против друга

В Следственном комитете предупредили, что телефонные мошенники натравливают белорусов друг против друга. Подробнее проинформировали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Так, 1 апреля 2025-го аферисты запустили многоходовую схему издевательств над белорусскими пенсионерами. Сразу мошенники под видом сотрудников Белтелекома звонили 74-летней гомельчанке на стационарный телефон. Они выведали у женщины паспортные данные, номер мобильного и даже информацию о сбережениях. Получив эту информацию, ей стали писать в популярный мессенджер Вайбер, но уже будто бы из КГБ и Нацбанка.
— Под угрозой обыска женщину вынудили «задекларировать» хранившееся дома сбережения, — прокомментировали в СК.
Пенсионерка, управляемая аферистами, сходила в банк и попыталась зачислить деньги через систему Юнистрим на мобильный номер жителя Молдовы. Сотрудники банка заподозрили мошенничество и отказали в операции. Так, повторилось еще в двух банках.
Тогда «кураторы» уговорили женщину передать деньги курьеру, добавив к сумме, которую она взяла из дома, еще снятые банковского счета. Молчаливой женщине-курьеру белоруска назвала кодовое слово: «Осторожность», и та забрала сверток с 2895 долларами и более 34,6 тысячи белорусских рублей. После пенсионерка заявила в милицию о мошенничестве.
Правоохранители установили, что курьером оказалась 62-летняя минчанка, обманутая мошенниками по схожей схеме. Правда, в столице женщине не помешали перевести через Юнистрим 20 тысяч белрублей для «декларирования». А потом еще кураторы вынудили ее поехать в Гомель на «выездное задание». Вернувшись в Минск с деньгами гомельчанки, она часть денег перевела на расчетный счет, а оставшуюся сумму отдала другому курьеру.
В этот раз два курьера встретились в сквере возле железнодорожного вокзала. Второй курьер сказал кодовое слово: «Мама», забрал деньги и ушел.
Потом было установлено, что и 59-летний витебчанин был под влиянием мошенников, выдававших себя за сотрудников СК и Нацбанка. Мужчина перевел на счет аферистов 6000 белрублей, не смог получить кредиты в трех банка, и был направлен на «задание» в Минск. В Минске он забрал сверток у минчанки, а еще коробку с золотыми слитками у другого «агента». Деньги и золото после он отвез в Москву. И только дома, вернувшись, засомневался и пошел в милицию.
— Расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, — пояснили в УСК.
Тем временем в Могилеве Volkswagen сбил ребенка во дворе жилого дома рядом с машиной скорой помощи: «Ребенок госпитализирован».
И мы писали, что что реальные доходы белорусов выросли на 10,8%.