«Запустили схему издевательств». СК предупредил об уловке мошенников, натравливающих белорусов друг против друга

Потом было установлено, что и 59-летний витебчанин был под влиянием мошенников, выдававших себя за сотрудников СК и Нацбанка. Мужчина перевел на счет аферистов 6000 белрублей, не смог получить кредиты в трех банка, и был направлен на «задание» в Минск. В Минске он забрал сверток у минчанки, а еще коробку с золотыми слитками у другого «агента». Деньги и золото после он отвез в Москву. И только дома, вернувшись, засомневался и пошел в милицию.