Избившая свою дочь жительница Башкирии воспитывает еще пятерых детей

В башкирском Благовещенске местная жительница, у которой шестеро детей, оказалась в центре скандала. Женщина жестоко избила свою младшую дочь, которой всего один год. Все издевательства над младенцем попали на камеру видеонаблюдения.
Как выяснилось, это не первый случай проблем в семье. Ранее мать уже привлекали к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас все шестеро детей, включая 14-летнего старшего, находятся под присмотром органов опеки.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, сотрудники ведомства взяли ход расследования уголовного дела под особый контроль. Следователи сейчас проверяют, как работали органы опеки и система профилактики детской безнадзорности. Параллельно идет расследование уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.
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