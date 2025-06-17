В Москве неплательщик алиментов прятался в шахте лифта

В столице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который находился в федеральном розыске. Как выяснилось, мужчина разыскивался за уклонение от исправительных работ, назначенных ему ранее за систематическую неуплату алиментов.
Во время патрулирования Долгоруковской улицы росгвардейцы получили оперативную информацию о том, что подозреваемый может скрываться в подъезде одного из многоквартирных домов. Их ждала необычная находка: беглец прятался в шахте лифта.
Задержанный был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшей проверки и проведения процессуальных действий.