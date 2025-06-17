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В Москве неплательщик алиментов прятался в шахте лифта

Сотрудники Росгвардии задержали разыскиваемого на федеральном уровне мужчину, который пытался уклониться от обязательных работ за неуплату алиментов. Он был обнаружен в шахте лифта в районе Долгоруковской улицы и доставлен в отдел полиции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В столице сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, который находился в федеральном розыске. Как выяснилось, мужчина разыскивался за уклонение от исправительных работ, назначенных ему ранее за систематическую неуплату алиментов.

Во время патрулирования Долгоруковской улицы росгвардейцы получили оперативную информацию о том, что подозреваемый может скрываться в подъезде одного из многоквартирных домов. Их ждала необычная находка: беглец прятался в шахте лифта.

Задержанный был доставлен в местный отдел полиции для дальнейшей проверки и проведения процессуальных действий.