В Челябинске с седьмого этажа выпал двухлетний ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня, ФедералПресс. Двухлетний ребенок госпитализирован после падения с седьмого этажа в Челябинске. По данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел на ул. Братьев Кашириных: мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку. Предварительно, смягчить падение помогли кустарники.