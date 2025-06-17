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В Челябинске с седьмого этажа выпал двухлетний ребенок

ЧЕЛЯБИНСК, 17 июня, ФедералПресс. Двухлетний ребенок госпитализирован после падения с седьмого этажа в Челябинске. По данным ГУ МВД по региону, инцидент произошел на ул. Братьев Кашириных: мальчик выпал из окна, опершись на москитную сетку. Предварительно, смягчить падение помогли кустарники.

По этому факту проводится проверка. Мальчик госпитализирован.

сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону

Полиция проводит проверку и призвала родителей не оставлять детей у открытых окон, подчеркнув, что москитные сетки не являются защитным барьером.