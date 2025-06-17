МВД: зарубежный хип-хоп исполнитель задержан в Минске

В Минске милиция задержала хип-хоп исполнителя, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Белорусские правоохранители выяснили, что 30-летний иностранец, выступавший в качестве хип-хоп исполнителя, управлял теневым международным наркомагазином.
Фигурант сам администрировал сайт наркомаркета и был оптовым курьером. В Беларусь хип-хоп исполнитель привозил крупные партии психотропов, размещая наркотики в тайниках на территории Минска.
— Задержанный успел проработать таким образом около полугода, — прокомментировали в пресс-службе МВД.
При обыске в квартире и в тайниках нашли и изъяли 100 граммов наркотика. Информацию передали правоохранителям соседнего государства. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.
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