Экс-главу администрации сельского поселения задержали в Ростовской области

В Егорлыкском районе Ростовской области взяли под стражу бывшего главу администрации Новороговского сельского поселения. Экс-чиновника подозревают в присвоении бюджетных денег. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным ведомства, с 2022 по 2024 год подозреваемый незаконно начислил себе премии почти на 250 тысяч рублей. Похищенные средства были потрачены на личные нужды нарушителя.
Бывшего главу администрации сельского поселения отправили под стражу по решению суда. Следствие еще ведется. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.
Добавим, по части 3 статьи 160 УК РФ задержанному экс-чиновнику грозят штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет. Также возможно лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет.
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