Автолюбитель пострадал в аварии с 2 грузовиками в Самарской области 17 июня

ДТП с большегрузами произошло во вторник утром на участке трассы М-5 «Урал». Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Информация о происшествии появилась 17 июня в 8:09. На 1181-м километре проезжей части (под селом Камышла) столкнулись грузовики марок MAN и DAF. Пострадал владелец одной из машин. Отвезли в Похвистневскую центральную районную больницу.
Также на месте аварии работали правоохранители и три специалиста 120-й пожарно-спасательной части. Первые организовали проверку, вторые выключили аккумуляторы.
А в Тольятти 53-летний мужчина на иномарке сбил двух 14-летних парней на электросамокате.
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